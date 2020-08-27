У ВМС США відреагували на повідомлення про запуск Китаєм балістичних ракет

Напруга між Китаєм та США зростає з посиленням протистояння у Південнокитайському морі, зокрема після повідомлень про запуск Китаєм двох балістичних ракет в регіоні в середу.

Незважаючи на такі дії Китаю, присутність ВМС США в регіоні залишається потужною, заявив командувач Третього флоту ВМС США віце-адмірал Скотт Конн під час телефонної конференції, повідомляє американське оборонне видання Stars and Stripes.

«Ми продовжуємо слідкувати за навчаннями в регіоні, включаючи нещодавні навчання, про які ви сказали, - сказав Конн у відповідь на прохання журналіста прокоментувати повідомлення про запуск двох ракет Китаєм. - Наші сили ВМС готові дати відповідь на будь-яку загрозу нашим союзникам чи партнерам в регіоні».

«В плані запуску ними ракет, ВМС США має 38 кораблів в Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Південнокитайське море, - сказав Конн. - Ми продовжуємо літати, х пересуватись морем і діяти там, де міжнародне право дозволяє продемонструвати нашу відданість вільному та відкритому Індо-Тихоокеанському регіону і додати впевненості нашим союзникам та партнерам».

Конн очолює військові навчання, які тривають в регіоні до понеділка і в яких бере участь дев‘ять країн.

Китайські ЗМІ повідомили про запуск балістичних ракет в середу, через день після того, як китайська сторона звинуватила США у тому, що американський розвідувальний літак пролетів над забороненою зоною в регіоні. ВПС США в Тихоокеанському регіоні видали заяву на підтвердження того, що переліт U-2 відбувся, але жодних порушень під час цього не було.

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