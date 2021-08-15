НАСА шукає бажаючих рік жити в умовах наближених до марсіанських

Національна космічна агенція США НАСА набирає три команди по чотири особи, які бажали б провести рік в умовах наближених до марсіанських.

«Марс кличе!» - йдеться в повідомленні установи.

В рамках «річної місії в умовах, що симулюють життя у віддалених світах», НАСА проводитиме спостереження за учасниками експерименту. Четверо осіб будуть мешкати в приміщенні, де на території у 160 метрів квадратних буде створено умови, подібні до умов, з якими можуть зіткнутись астронавти на Червоній планеті.

Приміщення будуть побудовані з допомогою технології тривимірного друку.

«Аналогова місія є надзвичайно важливим етапом тестування для оцінки складних потреб проживання на поверхні Марсу, - говорить Грейс Дуглас, провідна науковиця Служби передових технологій продуктів харчування НАСА. - Симуляція на Землі допоможе нам зрозуміти та відповісти на фізичні та ментальні виклики, з якими зіткнуться астронавти перед польотом».

Серед завдань, які можуть виконувати учасники експерименту - симуляція виходу в космос, наукові дослідження, використання засобів віртуальної реальності та робототехніки, обмін інформацією, заявили в НАСА.

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