НАСА обрало компанії для підготовки польотів на Місяць

Американське космічне агентство НАСА обрало трьох підрядників в рамках проекту «Артеміда», для розробки апаратів, які мають забезпечити доставку людини на Місяць, вперше після польоту 1972 року.

В конкурсі перемогли компанії Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, SpaceX Ілона Маска а також компанія Dynetics.

З цими трьома підрядниками, гадаю, НАСА має все необхідне для успішного приземлення в 2024 і не лише для цього, ми маємо все необхідне для постійної присутності на Місяці до 2028 року



Приземлення на Місяць складатиметься з трьох етапів, за які відповідатимуть кожна з обраних компаній-підрядників.

По-перше, перехід з дальної орбіти навколо Місяця на ближню орбіту. По-друге, спуск з орбіти на поверхню Місяця і, по-третє, відправлення астронавтів з поверхні.

«Ці рішення з вибору підрядників наближають Америку до кінцевого кроку, необхідного для доправлення астронавтів на Місяць до 2024 року, включаючи неймовірну подію, коли ми побачимо першу жінку, яку ступить на поверхню Місяця», - заявив адміністратор НАСА Джим Брайденстін.

«З цими трьома підрядниками, гадаю, НАСА має все необхідне для успішного приземлення в 2024 і не лише для цього, ми маємо все необхідне для постійної присутності на Місяці до 2028 року», - заявив Брайденстін в комантарі виданню Ars.

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