Столтенберґ: всі країни-члени НАТО засуджують напад на Навального

«Будь-яке використання хімічної зброї показує повну неповагу до людських життів і є неприйнятним порушенням міжнародних норм та правил», - заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час брифінгу для преси у п‘ятницю.

«Ми переконані, що це пряме порушення міжнародного права, яке вимагає міжнародної відповіді», - додав він.

Заява прозвучала після того, як німецькі експерти поінформували членів Альянсу про результати дослідження, що стосувались отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Всі країни-члени НАТО засудили напад на Навального, відзначив Столтенберґ.

«Ми закликаємо Росію надати повну інформацію про програму «Новічок» Організації із заборони хімічної зброї і співпрацювати з безстороннім міжнародним слідством», - заявив посадовець. Він додав, що НАТО продовжує консультації стосовно ситуаціх з Навальним і «розгляне наслідки».

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