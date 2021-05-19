Проводити оборонні реформи закликали Україну в Військовому комітеті НАТО

Безпекова ситуація в Україні а також реформа Збройних сил України - такі питання обговорили на засіданні Військового комітету НАТО, що відбувся у форматі з Україною 18 травня в Брюсселі, повідомили в Альянсі.

Військовий комітет НАТО закликав Україну «продовжувати втілювати основні реформи, задля безпеки та розвитку для всіх українців», заявив головний маршал авіації та голова Військового комітету НАТО Стюарт Піч за результатами зустрічі.

Члени комітету підтвердили свою повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України а також обговорили наступну співпрацю в Чорному морі те регіоні, йдеться в повідомленні.

Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак поінформував Військовий комітет НАТО про ситуацію в Україні та на кордонах. Він, зокрема зазначив, що Росія «продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною. Також продовжують перебувати в Азово-Чорноморському регіоні кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії», повідомляє прес-служба Генерального штабу ЗСУ.

«Згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України», – розповів Хомчак.

В рамках засідання Комітету відбулась зустріч Хомчака з головою Об’єднаного комітету начштабів США генералом Марком Міллі, для обговорення безпекової ситуації в Східній Європі.

«Україна - ключовий партнер НАТО і відіграє критично важливу роль у підтримці миру та стабільності в Європі», - заявив речник Об‘єднаного комітету начштабів США полк. Дейв Батлер.

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