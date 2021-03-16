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ВМС України провели навчання типу PASSEX з кораблями НАТО

Навчання типу PASSEX провела Постійна морська протимінна група НАТО №2 разом із кораблями ВМС України. Про це йдеться у повідомленні Військово-морського командування сил НАТО.

«Збройні сили НАТО регулярно проводять спільні навчання з партнерами, вдосконалюючи знання про регіональне морське середовище та сприяють обміну досвідом», - зауважили в командуванні.

Це вже другі у цьому році тренування типу PASSEX за участю українських ВМС з кораблями альянсу для підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, повідомили у Службі зв’язків з громадськістю Командування Військово-морських Сил України.

Цього разу метою тренування було відпрацювання взаємодії у складі багатонаціональних тактичних з’єднань екіпажів кораблів ВМС України з ВМС Туреччини, Румунії та Королівських ВМС Іспанії, йдеться в повідомленні відомства.

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