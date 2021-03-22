Кораблі авіаносної групи США «Дуайт Ейзенгауер» діють в Чорному морі

Ракетний крейсер та ракетний есмінець, що належать до авіаносної ударної групи США «Дуайт Ейзенгауер», діють у Чорному морі з п‘ятниці, йдеться у повідомленні Шостого флоту США. Сам авіаносець «Дуайт Ейзенгауер» діє в Середземному морі з 14 березня.

Ракетний крейсер ВМС США класу «Тікондерога» «Монтерей» прибув до Чорного моря у п‘ятницю. Попередній візит крейсера США такого класу до Чорного моря датується 2017 роком, зауважує видання BlackSeanews. Ракетний есмінець США «Томас Гаднер», що належить до тієї ж авіаносної групи прибув до Чорного моря у вихідні.

Це чудова нагода для нашого корабля взаємодіяти із союзниками по НАТО і партнерами у Чорному морі

Кораблі зайшли до Чорного моря, щоб взяти участь в навчаннях «Морський щит», які проводить Румунія, повідомили у ВМС США.

Протягом вихідних, ця пара кораблів взаємодіяла з літаками авіаносної групи «Дуайт Ейзенгауер» F/A-18E/F Super Hornets а також ВПС Туреччини та літаками сил США в Європі, повідомляє USNI з посиланням на повідомлення Шостого флоту США.

«Це чудова нагода для нашого корабля взаємодіяти із союзниками по НАТО і партнерами у Чорному морі, - заявив командувач «Томаса Гаднера» Бо Манкузо. - Ми віддані підтримці безпеки та стабільності в регіоні та очікуємо на нагоду посилити нашу спільноту боєготовність та морські спроможності».

Відкриття навчань «Морський щит 21» відбулось в суботу в Констанці, Румунія. Навчання триватимуть з 19 по 29 березня в Чорному морі, повідомили ВМС Румунії. У навчаннях візьмуть участь більше 2000 військових з 8 країн, 18 бойових кораблів та 10 літаків, заявили у румунському відомстві.

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