Посольство США, українська діаспора разом з Україною вшановують пам'ять Небесної Сотні

У сьомі роковини розстрілів мирних протестувальників Євромайдану посольство США в Україні, разом з усіма українцями, вшанувало пам'ять загиблих героїв.

"Сьогодні ми разом з усіма українцями, затамовуючи подих, згадуємо трагічну втрату Героїв Небесної Сотні", - заявив прес-аташе посольства Деніел Лангенгемп.

За його словами, "Вони пожертвували собою не марно. Небесна Сотня надихає українців по всій країні, а також надихає людей в усьому світі, які борються за демократію і верховенство права".

У заяві до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначаються успіхи України у здійсненні реформ. Як мовиться в документі, здійснювати такі важливі реформи особливо складно в умовах агресії з боку Росії.

Сполучені Штати залишаються вірними партнерству з народом України, - наголошує посольство США.

"Ми заодно з вами у підтримці української демократії, суверенітету та територіальної цілісності. Ми разом з вами у підтримці євроатлантичного майбутнього України, заради якого Герої Небесної Сотні пожертвували своїм життям. Слава Україні!" - заявив прес-аташе посольства.

Разом з Україною, подвиг Небесної Сотні згадують українці в усьому світі.

"Сьогодні багатомільйонна українська діаспора вшановує пам’ять Героїв Небесної Сотні та вимагає притягнути до відповідальності винних у цьому злочині", - мовиться у заяві Світового конґресу українців.

Як наголошується в документі, українська діаспора з року в рік поширює правду про Революцію Гідності - один із ключових моментів українського державотворення - у світових столицях.

«Ми закликаємо світові спільноти не піддаватися провокаціям російської дезінформації, спрямованим на дискредитацію Революції Гідності. Небесна Сотня – віддані герої, котрі ризикували життями задля вільного, гідного, європейського, демократичного вибору українців», – наголосив президент СКУ Павло Ґрод.

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