«Шкодить дипломатичним відносинам». Рішення РФ назвати США та Чехію недружніми країнами розкритикували в Європі

Кроком, що «призводить до ескалації та шкодить дипломатичним відносинам» назвав голова Європейської ради Шарль Мішель рішення Росії включити Чехію та США до переліку «держав, які здійснюють недружні дії». Посадовець закликав Росію поважати Віденську конвенцію.

«Спроби розділити ЄС - марні», - додав Мішель у своєму дописі у Twitter. Він також засвідчив повну солідарність з Чехією.

Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що рішення Росії суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини і є «ще одним кроком до ескалації відносин не тільки з Чехією, але і з ЄС та його союзниками».

Практичним результатом рішення стало обмеження на найм місцевого персоналу до роботи в диппредставництвах США та Чехії в Росії. Так, Росія повністю заборонила посольству США в цій країні наймати місцевих працівників, а диппредставництво Чехії зможе найняти не більше 19 осіб.

Раніше, посольство США в Росії заявило про обмеження надання візових послуг і, зокрема, повне припинення видачі неімміграційних віз на території Росії, через обмеження на найм.



Оглядачі відзначили, що перелік «недружніх» країн включає лише США та Чехію. До нього не увійшла Україна, або Польща, країни, щодо яких повсякчас лунають негативні заяви з боку Росії.

В п‘ятницю президент РФ Володимир Путін назвав заявив, що Україну перетворюють на «антиросію». Заява прозвучала після того, як Віктору Медведчуку в Україні було повідомлено про підозру у держзраді.

Минулого місяця Чехія звинуватила російську розвідку в проведенні вибухів на складах боєприпасів в 2014 році і заявила про висилку 18 російських дипломатів з країни. У відповідь Росія вислала з країни 20 чеських дипломатів. США та інші країни висловили підтримку Чехії.

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