Представниця президента США: "Ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму"

Сполучені Штати Америки підтримують Кримську платформу. Про це заявила у Києві представниця президента США, міністр енергетики Дженніфер М. Гренголм.

Виступаючи на установчому саміті Кримської платформи, Дженніфер Гренголм наголосила: "Ми разом з Україною, разом з усіма вами. Ми одностайно засуджуємо незаконну анексію Криму".

Від імені президента Байдена Гренголм заявила про “підтримку України та її зусиль з просування реформ, втілення євроатлантичних прагнень і створення кращого майбутнього для всіх українців, включаючи боротьбу з корупцією і боротьбу проти російської агресії”.

В 30-ту річницю незалежності, Сполучені Штати пишаються своєю підтримкою України впродовж трьох десятиліть і наше партнерство зміцниться ще більше цього тижня, коли наші президенти зустрінуться у Вашингтоні

“В 30-ту річницю незалежності, Сполучені Штати пишаються своєю підтримкою України впродовж трьох десятиліть і наше партнерство зміцниться ще більше цього тижня, коли наші президенти зустрінуться у Вашингтоні”, - додала посадовиця.

Гренголм відзначила, що безпекова допомога для Українських Збройних сил від США включає надання оборонної зброї, “якої потребує Україна для захисту від російської агресії». США також докладають дипломатичних зусиль, щоб розв‘язати ситуацію на сході України.

"Вважаємо, що Кримська платформа донесе до всіх ту думку, що Крим - це Україна і завжди буде Україною, і що Росія має бути притягнута до відповідальності за її агресію", - наголосила голова президентської делегації США на саміті Кримської платформи.

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