Німеччина видала ордер на арешт росіянина, підозрюваного у хакерському нападі на парламент

Федеральні прокурори Німеччини видали ордер на арешт Дмітрія Балдіна, якого підозрюють в тому, що він від імені російського розвідувального відомства ГРУ провів хакерський напад на комп‘ютерну систему німецького парламенту. Про це повідомляє німецьке видання Suddeutsche Zeitung, пише Reuters.

29-річного Балдіна також розшукують Споулчені Штати Америки за звинуваченнями у проведенні низки хакерських нападів, включаючи викрадення електронного листування колишньої Держсекретаря США Гілларі Клінтон в квітні 2015 року.

Розвідувальні установи США встановили, що Росія намагалась втрутитись у президентські вибори 2016 року у США.

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