Британця, якого звинувачують у шпигунстві на користь РФ, не будуть видавати з Німеччини - ЗМІ

Громадянина Великої Британії, якого звинувачують у шпигунстві на користь Росії, не будуть видавати на батьківщину. Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на інформацію джерел.

Рішення про те, що екстрадицію не буде проведено через історично слабке британське законодавство, яке не передбачає значного покарання за шпигунство проти державний інтересів Британії, пояснює видання.

Девіда Сміта звинувачують у тому, що він під час роботи охоронцем посольства, передавав Росії чутливу інформацію про контртерористичні операції Британії. За оцінками лондонської компанії Vauxhall Cross, Сміт міг розкрити інформацію про 30 агентів Мі6, пише Mirror.

Сміта заарештувала німецька поліція у вівторок в Берліні.

«Щонайменше одного разу, він передав документи, які він отримав в ході своєї професійної діяльності представнику російських розвідувальних служб», - йдеться в заяві федерального прокурора Німеччини.

Арешт відбувся в результати спільної операції Німеччини та Британії.

В статті використано матеріали The Guardian, Mirror.

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