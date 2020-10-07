COVID-19: Україна встановлює нові рекорди

В Україні зафіксовано чергові рекорди за кількістю виявлених за добу випадків інфікування COVID-19. За даними Міністерства охорони здоров'я України, захворіли 4753 громадян.

У МОЗ відзначають, що в країні значно збільшили кількість тестувань - за добу їх провели майже 60 тисяч. В міністерстві кажуть, що це також рекорд, хоча й озвучують плани нарощення тестування в майбутньому.

"Ми розуміємо, що виходячи із динаміки поширення хвороби, тестування недостатнє. Ми і надалі будемо збільшувати тестування, ми завозимо і встановлюємо відповідне обладнання, Наша мета, щоб наші можливості повністю перекривали потреби країни", - зазначає очільник МОЗ Максим Степанов. Він визнає наявність проблеми з тестуваннями в деяких областях та каже, що уряд намагається оперативно перевезти обладнання для тестів з інших регіонів, де ситуація більш сприятлива. Уряд також планує розглянути можливість оплачувати тестування в приватних лабораторіях. У МОЗ також кажуть про те, що завершується випробування тестів українського виробництва.

В уряді озвучують плани розширити нині діючі в країні карантинні обмеження. На такий крок можуть зважитися в разі, якщо заповненість лікарняних ліжок в медзакладах перевершить 60%. Нині, за даними МОЗ, цей показник вже перевищив 50%.

Коронавірус ускладнив життя і українським спортсменам. Напередодні товариського футбольного матчу із збірною Франції декілька гравців з української команди отримали позитивний результат тесту на COVID-19. Тренерський штаб під керівництвом Андрія Шевченка був змушений внести до заявки на гру спортсменів, які вже завершили кар'єру гравця.

"У зв‘язку з тим, що у складі національної збірної України залишився один здоровий голкіпер, тренерський штаб синьо-жовтих ухвалив рішення внести до заявки на товариську гру з Францією асистента головного тренера Олександра Шовковського", - йдеться у повідомленні Федерації футболу України.

У Федерації зазначають, що Шовковський, який завершив виступи за збірну ще у 2016-ому році, може вийти на поле в разі травмування єдиного неінфікованого воротаря команди або якщо перед матчем той також отримає позитивний результат тесту на COVID-19.

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