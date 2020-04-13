Новий спалах коронавірусу в Китаї пов‘язують з прибулими з Росії

В неділю Китай повідомив про 108 нових заражень на коронавірус COVID-19 - найбільшу кількість нових заражень зареєстровану за добу, починаючи з березня. В суботу китайська влада повідомляла про 99 нових заражень, що більше, ніж 48 зареєстрованих у п‘ятницю.

Китайські посадовці заявили, що сотні осіб, які прибули з Росії протягом останнього часу, були заражені на COVID-19. Більшість з тих, хто прибув до Китаю з Росії є громадянами Китаю.

Раніше, 10 квітня літаком «Аерофлот» з Москви до Шанхаю було доставлено 60 осіб, у яких виявили коронавірус.

У відповідь на збільшення випадків заражень серед прибулих з Росії, Китай посилив обмеження на кордоні і оголосив про закриття останнього наземного пункту пропуску вздовж кордону з Росією в містечку Суйфенхе починаючи з понеділка.

В неділю консульство Китаю у російському Владивостоці повідомило, що 243 громадяни Китаю, у яких було виявлено коронавірус, прибули до Китаю через пункти пропуску на кордоні з Росією. Місцева влада на прикордонній території в Китаї відкрила тимчасову лікарню, яка має допомогти впоратись з напливом пацієнтів, пишуть ЗМІ.

Росія припинила авіасполучення з Китаєм у січні.

Дані про збільшення випадків заражень через прибулих з Росії можуть свідчити, що поширення хвороби в Росії може бути більшим, ніж офіційно повідомляється. Росію, як і Китай часто критикують за спотворення даних стосовно епідемії.

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