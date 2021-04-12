«Що має шість коліс, повну скриню ракет і може бути розгорнуто будь-де, будь-коли?» - сили США провели навчання в районі Чорного моря

«Що має шість коліс, повну скриню ракет і може бути розгорнуто будь-де, будь-коли?»

Такими словами Спеціальний підрозділ сил США в Європі розпочав своє повідомлення про навчання з розміщення артилерійських потужностей в Румунії.

Сили спеціального підрозділу США перемістили з Німеччини до Румунії артилерійську ракетну систему (HIMARS). Тренування відбулись 10 квітня.

«Вже вдруге за менш ніж шість місяців, 41-ша Артилерійська бригада разом з нашим Командуванням спеціальними силами в Європі, має нагоду практикувати виконання завдання із швидкого розташування HIMARS поблизу Чорного моря, - заявив полковник США Деніел Міллер, командувач 41-шої Артилерійської бригади в коментарі виданню збройних сил США. - Щоразу ми стаємо краще, швидше і точніше у проведенні швидкісного розгортання, або виконання завдань.

«Здатність Командування Сил США в Європі інтегрувати компоненти та швидко нарощувати вогневу здатність далекої дії в театрі, використовуючи динамічне розміщення сил, є критично важливим для захисту з мінімальним попередженням, щоб підтримати наших союзників та партнерів в Чорноморському регіоні та поза ним», - заявив полк. Марк ЛаРош.

Проект розміщення високо мобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) авіацією надає можливості швидкого переміщення зброї, порівняно до минулого переміщення залізницею, чи автошляхами.

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