Барак Обама не буде святкувати своє 60-річчя в широкому колі друзів, через поширення «Дельта»-штаму кронавірусу

Колішний президент США Барак Обама змінив плани святкування свого 60-річчя на тлі поширення нового більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», повідомила речниця Обами Ганна Генкінс.

Ювілей припадає на середу, але святкування мало відбутись у суботу.

«Через збільшення поширення «Дельта»-штаму коронавірусу у минулі тижні, президент Обама та його дружина вирішили значно зменшити коло запрошених на подію і обмежитись святкуванням з родиною та близькими друзями», - заявила речниця.

Вона наперед висловила вдячність тим, хто надішле свої вітання Обамі.

Генкінс зауважила, що святкування планувалось за декілька місяців і мало відбутись «на відкритому повітрі», «з дотриманням всіх правил щодо громадського здоров‘я та із запобіжними заходами від COVID-19».

Раніше ЗМІ повідомляли, що на святкування, що відбудеться в маєтку родини у штаті Массачусетс, мало прибути більше 400 гостей. Більше 200 осіб мало працювати на події.

Плани масштабного святкування розкирикутвав не губернатор штату, політик від Республіканської партії Чарлі Бейкер. Він назвав «негарною ідеєю» проведення великого святкування.

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