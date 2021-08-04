Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Барак Обама не буде святкувати своє 60-річчя в широкому колі друзів, через поширення «Дельта»-штаму кронавірусу

Колішний президент США Барак Обама змінив плани святкування свого 60-річчя на тлі поширення нового більш заразного штаму коронавірусу «Дельта», повідомила речниця Обами Ганна Генкінс.

Ювілей припадає на середу, але святкування мало відбутись у суботу.

«Через збільшення поширення «Дельта»-штаму коронавірусу у минулі тижні, президент Обама та його дружина вирішили значно зменшити коло запрошених на подію і обмежитись святкуванням з родиною та близькими друзями», - заявила речниця.

Вона наперед висловила вдячність тим, хто надішле свої вітання Обамі.

Генкінс зауважила, що святкування планувалось за декілька місяців і мало відбутись «на відкритому повітрі», «з дотриманням всіх правил щодо громадського здоров‘я та із запобіжними заходами від COVID-19».

Раніше ЗМІ повідомляли, що на святкування, що відбудеться в маєтку родини у штаті Массачусетс, мало прибути більше 400 гостей. Більше 200 осіб мало працювати на події.

Плани масштабного святкування розкирикутвав не губернатор штату, політик від Республіканської партії Чарлі Бейкер. Він назвав «негарною ідеєю» проведення великого святкування.

Дивіться також: Військово-морські сили США розпочали наймасштабніші навчання з часу холодної війни

Військово-морські сили США розпочали наймасштабніші навчання з часу холодної війни. Відео
Embed
Військово-морські сили США розпочали наймасштабніші навчання з часу холодної війни. Відео

No media source currently available

0:00 0:00:36 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG