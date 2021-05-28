США закликали Росію відмовитись від пропозиції вдвічі скоротити строк дії мандату місії ОБСЄ

Москва «вживає додаткових заходів, щоб підірвати мирне врегулювання конфлікту» на сході України, коли виступає проти стандартного продовження на чотири місяці строку дії мандату спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк». Про це заявила повірена в справах США в ОБСЄ Кортні Остріан 27 травня.

Вона виступила проти пропозиції Росії продовжити строк дії мандату місії лише на два місяці, зауваживши, що це створить «додаткові адміністративні ускладнення» для роботи місії.

«Ми не бачимо збільшення безпеки та взаємодовіри в таких діях; нам потрібна співпраця та прозорість, не односторонні та приховані загрози», - наголосила дипломат. Вона закликала Росію переглянути свою пропозицію скоротити вдвічі строк дії мандату спостережної місії.

Загалом, Остріан зауважила, що ситуація в регіоні залишається нестабільною, велика кількість російських військ все ще перебуває вздовж українсько-російського кордону, в окупованому Криму та поблизу контактної лінії на Донбасі.

«Росія збільшила напругу в і без того нестабільному регіоні. Завдяки стриманості України перед лицем російської військової діяльності, ескалації конфлікту на Донбасі не було, хоча насильство триває щодня», - додала вона.

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