США в ОБСЄ: «Сталіна та репресивного радянського режиму вже немає, але кримські татари зараз потерпають від російської окупації Криму»

«Кримські татари потерпають від залякувань, арештів, ув’язнень та тяжких порушень від рук російської окупаційної влади», - заявила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

У заяві, виданій 20 травня і присвяченій 77-тим роковинам депортації кримських татар, представниця США в ОБСЄ наголосила: «через російську окупацію, кримські татари, включаючи деяких з тих, хто переніс депортацію 1944 року, знову мають полишити свої домівки і Росія видворила сотні за відмову приймати російське громадянство». «Сталіна та репресивного радянського режиму вже немає, але кримські татари зараз потерпають від російської окупації Криму», - додала вона.

Представництво США в ОБСЄ висловило занепокоєння погіршенням захисту прав людини та основоположних свобод в Криму, закликало Росію припинити репресії проти кримських татар, окупацію та мілітаризацію Криму.

Остріан навела дані Кримської групи з прав людини, за якими, більше 100 мешканців Криму є політв‘язнями в Криму або Росії, включаючи 74 кримських татар.

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