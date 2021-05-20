Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

США в ОБСЄ: «Сталіна та репресивного радянського режиму вже немає, але кримські татари зараз потерпають від російської окупації Криму»

«Кримські татари потерпають від залякувань, арештів, ув’язнень та тяжких порушень від рук російської окупаційної влади», - заявила тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

У заяві, виданій 20 травня і присвяченій 77-тим роковинам депортації кримських татар, представниця США в ОБСЄ наголосила: «через російську окупацію, кримські татари, включаючи деяких з тих, хто переніс депортацію 1944 року, знову мають полишити свої домівки і Росія видворила сотні за відмову приймати російське громадянство». «Сталіна та репресивного радянського режиму вже немає, але кримські татари зараз потерпають від російської окупації Криму», - додала вона.

Представництво США в ОБСЄ висловило занепокоєння погіршенням захисту прав людини та основоположних свобод в Криму, закликало Росію припинити репресії проти кримських татар, окупацію та мілітаризацію Криму.

Остріан навела дані Кримської групи з прав людини, за якими, більше 100 мешканців Криму є політв‘язнями в Криму або Росії, включаючи 74 кримських татар.

Дивіться також: Законопроект про невизнання анексії Криму прийняли у американському Конгресі. Відео

Чистий законопроект про невизнання анексії Криму прийняли у американському Конгресі. Відео
Embed
Чистий законопроект про невизнання анексії Криму прийняли у американському Конгресі. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:17 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG