ООН: друга хвиля коронавірусу може «бумерангом» вдарити по Європі та США через кілька місяців

«Ніхто не буде в безпеці, доки всі не будуть у безпеці ... Нам потрібні надзвичайні заходи». З такими словами заступник генсекретаря ООН Марк Лоукок звернувся заможних країн світу.

Він наголосив - поширення епідемії в найбідніших країнах може «бумерангом» вдарити по США, Європі та країнах Заходу, якщо вони не допоможуть подолати вірус в країнах, що розвиваються.

В четвер ООН підвищив запит на допомогу для подолання пандемії в 50 бідних країнах Африки та Латинської Америки з 2 до 6,7 мільярда доларів. З часу початкового запиту, виданого наприкінці березня, ООН вдалось зібрати 1 мільярд доларів США на подолання епідемії в 37 країнах, що розвиваються.

«Ми можемо уникнути ситуації, коли однорічна проблема може перетворитись на десятирічну проблему з усіма прогнозованими наслідками: нестабільністю, міграцією, створенням умов для терористів, та інше», - зауважив посадовець.

Пандемія досягне свого піку у бідних країнах через три місяці, або півроку і ці країни потребуватимуть значних обсягів допомоги. «Якщо не діяти зараз, маємо бути готові до значного посилення конфліктів, голоду та смертості», - заявив посадовець.

«Багато країн, в яких ми працюємо, можуть стати чимось подібним до резервуарів вірусу, якщо не буде вжито вагомих зусиль із стримування цього вірусу», - додав він.

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