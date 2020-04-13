«Не можемо припинити споглядати ці візерунки» - Смітсонівський музей США поширив зображення писанок зі своєї колекції

«Не можемо припинити споглядати ці візерунки для прикрашання яєць». Такий напис розмістив Національний музей Американської історії в неділю.

Музей, що належить до системи Смітсонівських музеїв у США і є одним з найвідоміших вашингтонських музеїв, поширив у соцмережах фото візерунків для писанок зі своєї колекції 12 квітня, в неділю, коли християни західного обряду відзначали Великдень.

На деяких зображеннях писанок видно штамп Лубенського музею.

«Зварені вкруту та розмальовані яйця, на кшталт цих, є традиційними для Польщі, Росії та України, - йдеться в повідомленні Національного музею Американської історії. - Багато іммігрантів приносили цю традицію з собою до США.

Цими яйцями обмінювались на Великдень в якості символів нового життя.

На яйцях традиційно поєднуються геометричні символи, що представляють родючість, захист та світ природи з емблемами Християнства».

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