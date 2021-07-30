Палата представників США схвалила законопроект, що передбачає допомогу для України

З невеликою перевагою - 217 голосів «за» та 212 - «проти», Палата Представників Конгресу США затвердила законопроект Про фінансування іноземної діяльності та відповідних програм у 2022 році.

Законопроект включає програми США, які втілюються Державним департаментом, Агентством Міжнародного розвитку США (USAID) та представництвом США в ООН.

Документ передбачає 481,5 млн дол допомоги Україні. Це на 28,5 млн дол більше, ніж у поточному році, повідомили в Посольстві України у США.

125 млн дол з цієї суми буде виділено на безпекову допомогу в рамках програми «Міжнародне військове фінансування», що на 10 млн дол більше, ніж у 2021 році, зазначили в українському відомстві.

Загалом, законопроект передбачає фінансування міжнародних програм США обсягом 62,24 млрд дол, що на 12,1% перевищує цифри 2021 року, згідно з інформацією Конгресу США.

Щоб набути дії закону, відповідний закнопроект має бути схвалено в Сенаті США і підписано президентом.

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