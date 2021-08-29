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В Україні вшановують пам‘ять полеглих захисників

В День пам’яті захисників, в Україні згадують героїв, які віддали своє життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.

У цей день в Києві відбулись жалобні заходи, пише Радіо Свобода. Біля Михайлівського Золотоверхого собору кількасот людей, серед яких ветерани бойових дій та родичі бійців, поклали квіти до Стіни пам’яті загиблих в Іловайській трагедії. Панахиду за загиблими відслужив митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
Раніше президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії вшанування пам’яті загиблих біля будівлі Міністерства оборони в Києві.

«Прізвища 228 військовослужбовців ЗСУ та інших військ сектору безпеки й оборони, які загинули цього дня у 2014–2020 роках, було оголошено сьогодні на подвір’ї Міноборони. Після кожного озвученого прізвища воїни почесної варти здійснювали удар у Дзвін пам’яті та салютували з особистої зброї. Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання», – ідеться в повідомленні Офісу президента.

Зеленський посмертно відзначив званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» бійця Добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Святослава Горбенка та солдата Віктора Гурняка. Нагороди отримали батьки загиблих бійців.

Посольство США в Україні в цей день закликало Росію припинити агресію в Україні.

«Ми підтримуємо народ України та закликаємо Росію припинити агресію проти України», - йдеться в повідомленні посольства.

«У День пам’яті захисників України величезний прапор приспущено. Я поклала квіти до Стіни пам’яті біля Михайлівського собору», - пише посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

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Українська громада Чикаго відзначає 30 річчя незалежності України. Відео
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Українська громада Чикаго відзначає 30 річчя незалежності України. Відео

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