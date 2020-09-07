«Ця пандемія не остання» - очільник ВООЗ закликав країни інвестувати в охорону здоров‘я

Голова Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус заявив, що країни мають краще підготуватись до наступних пандемій, які прийдуть після COVID-19.

«Ця пандемія не остання, - заявив Гебреєсус під час прес-конференції в понеділок. - Історія вчить нас, що спалахи та пандемії - це частина життя. Однак, коли прийде нова пандемія, світ має бути готовим - більш підготовленим, ніж цього разу».

Спілкуючись з пресою у п’ятницю посадовець наголосив на важливості «національної єдності та глобальної солідарності» і висловив сподівання, що пандемію коронавірусу буде завершено через два роки після її початку, як це було у випадку епідемії Іспанського грипу 1918 року.

«Ми маємо технології та знання, щоб це зупинити», - зауважив він, додавши, що більша кількість зв‘язків у сучасному світі сприяє поширенню вірусу.

Більше 27 мільйонів заражень на COVID-19 зареєстровано у світі, від пандемії померло більше 880 000 людей, за даними університету Джонса Гопкінса.

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