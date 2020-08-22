ВООЗ: пандемія може минути за два роки

Голова Всесвітньої організації охорони здоров‘я Тедрос Гебреєсус назвав теперішню пандемію COVID-19 «кризою, що випадає раз на сто років» і порівняв її з епідемією Іспанського грипу в 1918 році, від якого померло близько 50 мільйонів людей.

Іспанський грип вдалось подолати за два роки, наголосив Гебреєсус виступаючи на прес-брифінгу в Женеві в п‘ятницю.

«Сподіваємось покласти край пандемії за менш ніж два роки, особливо, якщо ми об‘єднаємо зусилля», - заявив посадовець.

«Звичайно, зараз більше взаємозв‘язків і вірус має більше шансів поширитись, - наголосив він. - Водночас, ми маємо технологію і знання, щоб це зупинити».

Голова ВООЗ з питань надзвичайних ситуації в сфері охорони здоров‘я Майкл Раян вказав на важливі відмінності COVID-19 від епідемії Іспанського грипу 1918 року.

Якщо епідемія грипу мала три яскраво виражені хвилі, цей вірус «не показує динаміки у вигляді хвиль. Коли його не контролюють, він одразу повертається», говорить Раян. На відміну від грипу, поширення коронавірусу не залежало від пори року і навіть влітку вірус швидко поширювався в деяких країнах, зауважив експерт.

Наразі в світі зафіксовано 22.7 мільйони випадків інфікування COVID-19, майже 800 000 людей померло, згідно з даними університету Джонса Гопкінса.

Гебреєсус також прокоментував питання корупції в сфері розповсюдження засобів персонального захисту. «Корупція що до засобів персонального захисту ... для мене, це насправді вбивство. Коли медпрацівники працюють без захисту, є ризик для їхніх життів. Це також наражає на ризик життя людей, яким вони надають послуги».

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