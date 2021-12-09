Пентагон: Україна може застосовувати «Джавеліни» на своїй території без географічних обмежень

Україна може використовувати комплекси «Джавелін» всередині країни з метою самооборони. На застосування таких комплексів не накладається географічних обмежень. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу для преси в середу.

«Наше очікування щодо застосування «Джавелін» ... що вони будуть застосовуватись для самооборони. Немає географічних обмежень на те, де їх можуть застосовувати всередині України. Ми очікуємо, що вони будуть застосовані відповідально з метою самооборони», - сказав Кірбі.

Він також оголосив, що до України незабаром надійде стрілецька зброя та боєприпаси зі США. Ця додаткова оборонна допомога Україні входить до пакету допомоги обсягом 60 млн дол, про який було оголошено під час візиту українського президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

Країна-реципієнт може використовувати надані матеріали, як вважає за потрібне, але лише з метою самооборони, додав посадовець.

У листопаді Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тонн боєприпасів в рамках додаткової безпекової допомоги, про яку Байден оголосив в серпні.

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