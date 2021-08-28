Пентагон: ударом США було вбито двох оперативників ІДІЛ

В п’ятнцию в рамках контртерористичної операції військових США було вбито двох важливих оперативників ІДІЛ-К, одну особу було поранено, про постраждалих цивільних інформації немає. Таку інформацію на суботньому брифінгу для преси озвучив генерал США Вільям (Хенк) Тейлор.

Удар з допомогою безпілотника було проведено в провінції Нангархар і її ціллю були особи, які займались плануванням та організацією смертоносного удару поблизу аеропорту в Кабулі, заявив посадовець. В четвер від вибуху поблизу аеропорту загинули 170 афганців та 13 американських військовослужбовців. ІДІЛ-К взяло на себе відповідальність за напад.

Тейлор додав, що США і надалі будуть спроможні «захистити себе і за потреби проводити віддалені контртерористичні операції».

Евакуація з аеропорту в Кабулі триває. За минулу добу, заявив посадовець, 6 800 осіб було евакуйовано з Кабула. Загалом кількість евакуйованих осіб складає 117 000, заявив посадовець.

Пентагон планує завершити евакуацію до 31 серпня.

Аеропорт вже почали полишати американські військові. Про це на тому ж брифінгу в суботу повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він додав, що безпекова ситуація навколо аеропорту «динамічно розвивається». У п‘ятницю посольство США в Афганістані закликало американців полишити територію поблизу воріт аеропорту з міркувань безпеки.

Дивіться також: У багатьох країнах очікують, що потік афганських шукачів притулку зростатиме. Відео