Серед постраждалих від вибуху поблизу аеропорту в Кабулі є американці. Інформації про постраждалих українців наразі немає

Речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що вибух поблизу воріт аеропорту в Кабулі був результатом нападу. Від вибуху постраждало декілька амерканців та цивільних осіб.

Він також підтвердив інформацію про другий вибух, який стався поблизу готелю Barron, що знаходиться за 200 метрів від воріт аеропорту.

«Ми можемо підтвердити, що вибух поблизу воріт Еббі стався в результаті комплексної атаки, від якої постраждало декілька американців та цивільних, - твітує Кірбі. - Ми також можемо підтвердити щонайменше ще один вибух в готелі Barron, або біля нього, неподалік від воріт Еббі. Ми продовжимо надавати інформацію».

В українському МЗС зазначили, що повідомлень про потерпілих українців наразі немає.

«Міністр закордонних справ доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила», - твітує речник Міністерства Олег Ніколенко.

60 поранених в четвер доставили до Кабульської лікарні невідкладної допомоги, якою керує італійська неурядова організація, шість осіб померло, згідно з інформацією лікарні, розміщеною у Twitter.

Афганський новинний канал поширив у Twitter фото доставки поранених.

В четвер дипломати США видали рекомендацію американцям в Кабулі «негайно залишити» територію біля воріт аеропорту, через підвищений рівень небезпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вказував на загрозу, що надходить з боку ІДІЛ-К, зокрема йдеться про загрози нападу поблизу аеропорту.

Аеропорт став центром масштабної операції з евакуації. В четвер за добу через кабульський аеропорт було евакуйовано 13 400 осіб, повідомили в Білому домі. Загалом з 14 серпня більше 95 600 людей було евакуйовано з країни, згідно з американськими урядовими даними.

Президент США Джо Байден позначив 31 серпня як кінець операції США в Афганістані.

Ентоні Блінкен 25 серпня наголосив, що 31 серпня «не буде кінцем евакуації для тих американців та афганців, які хочуть виїхати».

«Ми використаємо усі дипломатичні й економічні важелі, які ми маємо, щоб тиснути на Талібан з вимогою випустити людей з країни», - заявив Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів.

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