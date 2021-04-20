Пентагон закликав Росію пояснити свої дії на кордоні з Україною

Росія продовжує накопичувати військові сили на кордоні з Україною та на території Криму і це викликає занепокоєння, заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Загалом, протягом останніх двох тижнів ми бачили збільшення сил вздовж кордону з Україною та в окупованому Криму», - сказав посадовець під час брифінгу для преси в понеділок.

Він, однак, відмовився дати оцінку кількості російських військ в регіоні, хоча і зазначив, що кількість військ «однозначно більша» в Криму, ніж в 2014 році.

Росія пояснює збільшення кількості військ на кордоні проведенням навчань.

«Ми, звичайно, чули російські заяви, що це пов‘язано з навчаннями, - заявив Кірбі. - Ми не маємо чіткого уявлення про те, що саме такою є мета».

В якості першого кроку з деескалації ситуації, Кірбі закликав Росію чітко заявити про свої наміри.

«Ми закликаємо Росію, очевидно, чітко заявити про свої наміри. Ми не вважаємо, що таке нагромадження сприяє безпеці та стабільності вздовж кордону з Україною і, звичайно, в окупованому Криму», - зауважив посадовець.

Раніше оцінки нагромадження Росією військових сил в регіоні озвучило представництво США в ОБСЄ.

Росія перемістила від 15 000 до 25 000 військових до Криму, або ближче до кордонів України. «Ця кількість включає піхоту, танкові батальйони, гелікоптери та активи протиповітряної оборони», - вказала тимчасово повірена США в ОБСЄ Кортні Остріан.

Вона відзначила, що, за оцінками, Росія розмістила в Криму 31 500 військових а також розташувала просунуті системи протиповітряної оборони, такі як установки C-400, бойові літаки та систему крилатих ракет для берегового захисту.

В понеділок очільник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель закликав Росію відвести свої війська від кордону України.

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