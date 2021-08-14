Талібан «намагється ізолювати Кабул», попереджає Пентагон

Бойовики Талібану проводять напад на кшталт бліцкригу по території Афганістану, і вони, видається, націлилися на Кабул, афганську столицю, до якої вони просуваються навіть у час, коли прибувають перші тисячі американських військових, надісланих назад до країни.

У п‘ятницю Талібан заявив про перемогу в столицях п‘яти основних провінцій, включаючи друге та третє за кількістю населення міста - Кандагар на півдні та Герат на заході.

За день перед тим, група захопила Гхазні, ключове місто на шляху з Кандагара до Кабула, розташоване лише за 150 кілометрів від афанської столиці, що змусило Вашингтон знову непокоїтись через швидке погіршення безпекової ситуації.

«Видно, що вони намагаються ізолюватии Кабул», - сказав речник Пентагону Джон Кірбі журналістам у п‘ятницю. Він додав, що «наразі для міста невідворотної загрози немає».

Він все ж заявив, що швидкість просування Талібану викликає «глибоке занепокоєння».

«Чого вони прагнутимуть, якщо досягнуть цієї ізоляції, лише вони [таліби] можуть сказати, - додав він. - Існує ймовірність того, що вони будуть діяти як і в інших місцях країни - ізолювати столиці провінцій і інколи мати змогу примушувати їх здатись без значного кровопролиття».

Інші, як видається, не вважають, що Кабул може впасти без значних змін.

«Очевидно траекторія розвитку не чудова, - заявив один посадовець в розмові з «Голосом Америки» на умові анонімності, через чутливий характер інформації. - Здобутки Талібану збільшили його боєздатність і, гадаю, це однозначно зашкодило духу та спроможності афганських сил».

Однак, є питання стосовно того, наскільки хоче Талібан рухатись на столицю і ризикувати наштовхнутись на близько 3 000 військових США, які охороняють американських службовців та міжнародний аеропорт Хамід Карзай.

Пентагон заявляє, що ці сили Батальйону Морської піхоти почали прибувати у п‘ятницю і решта війська, як очікується, прибуде до кінця неділі.

Їхнім завданням буде допомогии евакуювати частину службовців Посольства США а також тисячі афганців та їхні родини, які можуть отримати Спеціальні імміграційні візи.

«Вони матимуть право на самооборону і будуть озброєні, - заявив Кірбі. - Будь-який напад на наші сили в Афганістані отримає швидку, потужну і відповідну реакцію».

До того ж, повідомили посадовці США, будь-яка спроба нападу на сили США зіткнеться з авіаударами США, не лише з бомбардувальників та дронів, що прилітають з баз США у Катарі, або авіаносців у Перській затоці, але і з вертольотів, розташованих у аеропорту.

Посадовці також висловили підтримку силам безпеки, що залишились в Афганістані - тим, хто продовжує охороняти більшу частину Кабула та зовнішній периметр аеропорту і тим, хто бореться із силами Талібану в країні.

У п‘ятницю Кірбі заявив, що вони мають шанс «розвернути хвилю» проти наступу Талібану.

«Афганці спроможні це зробити, - сказав він. - Ми все ще вважаємо, що вони можуть змінити ситуацію на місці».

Речник Талібану Забіхуллах Муджахід в п‘ятницю заявив, що вони взяли під контроль 16 з 34 афганських провінцій за минулий тиждень.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив у п‘ятницю, що Альянс «збереже дипломатичну присутність в Кабулі».

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