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Талібан «намагється ізолювати Кабул», попереджає Пентагон

«Зелена зона» в Кабулі

Бойовики Талібану проводять напад на кшталт бліцкригу по території Афганістану, і вони, видається, націлилися на Кабул, афганську столицю, до якої вони просуваються навіть у час, коли прибувають перші тисячі американських військових, надісланих назад до країни.

У п‘ятницю Талібан заявив про перемогу в столицях п‘яти основних провінцій, включаючи друге та третє за кількістю населення міста - Кандагар на півдні та Герат на заході.

За день перед тим, група захопила Гхазні, ключове місто на шляху з Кандагара до Кабула, розташоване лише за 150 кілометрів від афанської столиці, що змусило Вашингтон знову непокоїтись через швидке погіршення безпекової ситуації.

Джон Кірбі
Джон Кірбі

«Видно, що вони намагаються ізолюватии Кабул», - сказав речник Пентагону Джон Кірбі журналістам у п‘ятницю. Він додав, що «наразі для міста невідворотної загрози немає».

Він все ж заявив, що швидкість просування Талібану викликає «глибоке занепокоєння».

«Чого вони прагнутимуть, якщо досягнуть цієї ізоляції, лише вони [таліби] можуть сказати, - додав він. - Існує ймовірність того, що вони будуть діяти як і в інших місцях країни - ізолювати столиці провінцій і інколи мати змогу примушувати їх здатись без значного кровопролиття».

Інші, як видається, не вважають, що Кабул може впасти без значних змін.

«Очевидно траекторія розвитку не чудова, - заявив один посадовець в розмові з «Голосом Америки» на умові анонімності, через чутливий характер інформації. - Здобутки Талібану збільшили його боєздатність і, гадаю, це однозначно зашкодило духу та спроможності афганських сил».

Однак, є питання стосовно того, наскільки хоче Талібан рухатись на столицю і ризикувати наштовхнутись на близько 3 000 військових США, які охороняють американських службовців та міжнародний аеропорт Хамід Карзай.

Пентагон заявляє, що ці сили Батальйону Морської піхоти почали прибувати у п‘ятницю і решта війська, як очікується, прибуде до кінця неділі.

Їхнім завданням буде допомогии евакуювати частину службовців Посольства США а також тисячі афганців та їхні родини, які можуть отримати Спеціальні імміграційні візи.

«Вони матимуть право на самооборону і будуть озброєні, - заявив Кірбі. - Будь-який напад на наші сили в Афганістані отримає швидку, потужну і відповідну реакцію».

До того ж, повідомили посадовці США, будь-яка спроба нападу на сили США зіткнеться з авіаударами США, не лише з бомбардувальників та дронів, що прилітають з баз США у Катарі, або авіаносців у Перській затоці, але і з вертольотів, розташованих у аеропорту.

Посадовці також висловили підтримку силам безпеки, що залишились в Афганістані - тим, хто продовжує охороняти більшу частину Кабула та зовнішній периметр аеропорту і тим, хто бореться із силами Талібану в країні.

У п‘ятницю Кірбі заявив, що вони мають шанс «розвернути хвилю» проти наступу Талібану.

«Афганці спроможні це зробити, - сказав він. - Ми все ще вважаємо, що вони можуть змінити ситуацію на місці».

Речник Талібану Забіхуллах Муджахід в п‘ятницю заявив, що вони взяли під контроль 16 з 34 афганських провінцій за минулий тиждень.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив у п‘ятницю, що Альянс «збереже дипломатичну присутність в Кабулі».

Дивіться також: Афганістан: Західні країни надсилають війська, аби евакуювати своїх дипломатів. Відео

Афганістан: Західні країни надсилають війська, аби евакуювати своїх дипломатів. Відео
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Афганістан: Західні країни надсилають війська, аби евакуювати своїх дипломатів. Відео

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