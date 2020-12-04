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«Танкові підрозділи без екіпажів» - голова військових штабів США розповів, хто матиме перевагу у наступних війнах

Голова штабів ЗС США генерал Марк Міллі

Ефектвне застосування високих технологій надасть вирішальну перевагу в конфліктах у майбутньому, переконаний голова військових штабів США генерал Марк Міллі. Такими оцінками генерал поділився під час події в Інституті Brookings у середу.

«Ми бачимо фундаментальні зміни у характері ведення війни», - заявив Міллі.

Якщо взяти штучний інтелект, зробити взаємодію машини та людини, додати робототехніку, зброю точної дії, докинути кілька одиниць гіперзвукової зброї - маєте фундаментальну зміну
Генерал Марк Міллі


Він відзначив значні досягнення у технологіях визначення та спостереження. Опанування зброї точного наведення, дронів стане «вирішальним», вважає головний генерал США. Якщо можна побачити ціль, «по ній можна вдарити і це основоположне. Це значно вплине на майбутнє ведення бойовиї дій.

Якщо взяти штучний інтелект, зробити взаємодію машини та людини, додати робототехніку, зброю точної дії, докинути кілька одиниць гіперзвукової зброї - маєте фундаментальну зміну», - заявив він.

«Теоретично можливо в майбутньому мати цілі танкові підрозділи без екіпажів, або ескадри літаків без пілотів, кораблі, або авіаносні групи без моряків», - зауважив генерал.

У своїй доповіді в інституті Brookings Міллі відзначив, що Китай та Росія все більше застосовують технологій у своїх збройних силах.

США - найбільш потужні у всіх військових сферах, заявив Міллі, однак зауважив генерал, «варто визнати те, що розрив між нами і потенційними супротивниками, такими як Росія та Китай, дещо скоротився за останні 10,15, 20 років».

Міллі також висловився проти розміщення великих американських військових баз за кордоном а також за збільшення присутності на морі. «Менші сили, що охоплюють широкі площі і які важко виявити стануть ключовими для майбутнього війська», - додав він.

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