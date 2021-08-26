Пентагон повідомляє про вибух поблизу аеропорту в Кабулі. Доповнено інформацією про другий вибух

Речник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що поблизу кабульського аеропорту, де відбувається масштабна операція з евакуації, стався вибух.

«Можемо підтвердити вибух поблизу аеропорту в Кабулі. Наразі інформації про жертви немає. Ми повідомимо про додаткові деталі, за можливості», - твітує Кірбі.

Розвідувальні джерела повідомили «Голосу Америки», що поблизу готелю Barron, що за 200 метрів від воріт аеропорту, стався другий вибух. Більше деталей не було надано.

Декілька поранених в четвер прибули до Кабульської лікарні невідкладної допомоги, якою керує міжнародна неурядова організація. Афганський новинний канал поширив у Twitter фото доставки поранених.

В четвер дипломати США видали рекомендацію американцям в Кабулі «негайно залишити» територію біля воріт аеропорту, через підвищений рівень небезпеки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вказував на загрозу, що надходить з боку ІДІЛ-К, зокрема йдеться про загрози нападу поблизу аеропорту.

В четвер за добу через кабульський аеропорт було евакуйовано 13 400 осіб, повідомили в Білому домі. Загалом з 14 серпня більше 95 600 людей було евакуйовано з країни, згідно з американськими урядовими даними.

Президент США Джо Байден позначив 31 серпня як кінець операції США в Афганістані.

Держсекретар США Ентоні Блінкен 25 серпня наголосив, що 31 серпня «не буде кінцем евакуації для тих американців та афганців, які хочуть виїхати».

«Ми використаємо усі дипломатичні й економічні важелі, які ми маємо, щоб тиснути на Талібан з вимогою випустити людей з країни», - заявив Блінкен, відповідаючи на запитання журналістів.

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