Дебати між кандидатами у віце-президенти США відбудуться за новими протиепідемічними правилами

В середу відбудуться передвиборчі дебати кандидатів у віце-президенти США, теперішнього віце-президента Майка Пенса та американської сенаторки Камали Гарріс. Дебати других осіб виборчих перегонів зазвичай не отримують великої уваги американських ЗМІ, однак, тепер ці дебати набувають особливого значення на тлі поширення пандемії COVID-19, госпіталізації президента США Дональда Трампа з коронавірусним діагнозом а також поважного віку обох кандидатів у президенти, що відносить їх до вразливої до хвороби групи.

Дебати відбудуться за розкладом, попри позитивний тест президента США Дональда Трампа на COVID-19, повідомляє Fox. «Університет Юти планує проводити дебати», - заявив виданню речник організаторів дебатів Шон Вуд.

Для того, щоб зменшити ймовірність зараження учасників дебатів, Комісія з президентських дебатів оголосила, що під час події відстань між кандидатами буде збільшено з двох метрів до 3,7 метра. Таке рішення Комісія прийняла у відповідь на скаргу про «здоров‘я та безпеку» дебатів, яку подав до Комісії передвиборчий штаб Байдена, повідомляє Politico. Комісія все ж відмовила у запиті штабу Байдена, щоб політики стояли під час дебатів. Передвиборчий штаб Трампа заявляв про свою перевагу тому, щоб кандидати у віце-президенти проводили дебати сидячи.

Всі присутні під час дебатів обов‘язково носитимуть маски, крім Гарріс та Пенса а також ведучої дебатів, голови Вашингтонського бюро USA Today Сьюзан Пейдж. «Всі повинні мати негативний тест перед тим, як увійти до місця проведення дебатів, зали дебатів, чи периметру безпеки», - оголосив Вуд.

Обидва учасники дебатів цими вихідними готувались до події, інформують передвиборчі штаби.

Дебати відбудуться в Університеті Юти, розташованому в місті Солт Лейк Сіті. Камала Гарріс у п‘ятницю прибула до Юти, Майк Пенс планує прибути до Юти в понеділок. Після дебатів обидва політика мають намір продовжити участь у передвиборчих акціях. Майк Пенс проведе зустрічі з виборцями в деяких штатах, а Камала Гарріс планує разом з Байденом відвідати Аризону.

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