COVID-19. Асимптоматична пацієнтка залишалась заразною 70 днів - дослідження

Команда американських лікарів та дослідників повідомила про випадок захворювання на COVID-19. 71-річна жінка, з ослабленим через лейкемію імунітетом, навіть через 70 днів після позитивного тесту на COVID-19, залишалась джерелом розповсюдження інфекції. Результати дослідження були опубліковані в журналі Cell.

Цe стало «найтривалішим відомим випадком, коли особа мала активну інфекцію SARS-CoV-2, не маючи симптомів», - говорять дослідники. Раніше дослідження госпіталізованих пацієнтів вказували на те, що людина залишається заразною до 20 днів після інфікування.

«Хоча важко екстраполювати на основі даних про одного пацієнта, наші дані можуть вказувати, що довгострокове поширення заразного вірусу може становити загрозу, якщо йдеться про пацієнтів з послабленим імунітетом», - наводить слова дослідників видання ScienceAlert.

«З поширенням вірусу, більше людей з різними порушеннями імунітету можуть інфікуватись і важливо зрозуміти, як SARS-CoV-2 поводиться в цих групах», - говорить співавтор дослідження, науковець Національного інституту США з алергій та інфекційних хвороб Вінсент Мюнстер.

У пацієнтки, яка стала об‘єктом дослідження, виявили COVID-19 в березні, коли вона потрапила в лікарню через важку форму анемії, пов‘язану з раком. Вона ще 13 разів здавала аналіз на COVID-19, перебуваючи в ізоляції в лікарні. Попри позитивні результати аналізів, у неї не було виявлено симптомів. Аналізи виявили, що жінка залишалась заразною на COVID-19 впродовж 70 днів.

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