Перепис у США вперше зафіксував зменшення кількості населення білої раси

Расова різноманітність населення США зростає, а кількість американців білої раси скоротилась вперше за історію країни. Такі дані зафіксував новий перепис населення у США.

Дані, оприлюднені Бюро перепису населення США, надають детальну картину зміни американського населення з 2010 року. За цей час, американське населення зросло на 7,4% до 331,4 млн людей. Це найповільніше зростання за десятиліття з часів початку перепису, пише Кен Бредемаєр в статті для «Голосу Америки».

Кількість осіб, які відносять себе до білої раси, зменшилась на 8,6%. Ця категорія залишається найбільшою у США, однак серед населення до 18 років, жодна расова група не переважає. Кількість осіб білої раси, які не відносять себе до латиноамериканців, серед молоді до 18 років зменшилась з 53,5% до 47,5% за десять років. Автори перепису пов‘язують таку динаміку зі зменшенням народжуваності серед білих жінок, порівняно з народжуваністю серед жінок латиноамериканського та азійського походження.

«Наш аналіз результатів перепису 2020 року свідчить, що населення США більш багаторасове, більш расово та етнічно різноманітне, ніж в минулому», - говорить Ніколас Джонс, директор расових та етнічних досліджень.

Перепис також зафіксував зменшення сільського населення. Населення 10 найбільших міст у США зростало за минулі 10 років, а у 8 з 10 міст зростання прискорилось.Десятка найбільших міст у США не змінилась. Найбільшим містом країни залишається Нью-Йорк з населенням 8,8 млн.

Перепис населення у США важливий не лише з точки зору збору інформації, дані перепису можуть бути підставою для зміни меж виборчих округів.

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