У штаті Джорджія втретє перерахують голоси

Виборчий штаб президента США Дональда Трампа вимагає ще раз перерахувати голоси в штаті Джорджія.

Згідно із законом штату, кандидат, який програв з різницею у менше 0,5 відсоткових пункта, має право подати на перерахунок голосів протягом двох днів із дня сертифікації штатом результатів голосування, пише NPR.

Сертифікація результатів виборів видана штатом затвердила, що перемогу на виборах отримав кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Його перевага склала лише 12 600 голосів, а проголосувало загалом майже п‘ять мільйонів виборців. У штаті вже повторно перераховували голоси, адже за правилами штату, такий перерахунок проводиться автоматично у випадку, якщо різниця між кандидатами становить не більше відсотка тих, хто проголосував.

Секретар штату Бред Раффенсбергер, який є членом Республіканської партії, в статті для The Washington Post в суботу зазначив: «Результати в Джорджії достовірні». Він дав письмову вказівку своєму заступнику «повідомити відповідальних за вибори в окрузі про підготовку до перерахунку», пише AP.

Команда юристів виборчого штабу Трампа видала заяву в якій, зокрема зазначається: «Президент Трамп та його штаб продовжують наполягати на чесному перерахунку в Джорджії, який має включати співставлення підписів та перевірку інших необхідних пересторог».

Трамп не визнає свою поразку на виборах президента США і заявляє про буцімто масштабну підтасовку голосів в деяких штатах.

Штаб Трампа поки не має великих досягнень в оскарженні проходження виборів, і забрав, або програв 34 позови, в яких заявляв про масштабні шахрайства з голосами в штатах, важливих для визначення переможця. Згідно з неофіційним підрахунком голосів виборців, Байден отримав більшість 306 проти 232 голосів Колегії виборців, яка визначає переможця виборів, пише «Голос Америки».

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