На з’їзді партії, республіканці повторно висунули Трампа в кандидати в президенти, промовці виступили з різкою критикою Байдена

В понеділок почався з‘їзд Республіканської партії США.

Президент США Дональд Трамп виступив під час першого дня з‘їзду, порушивши традицію звернень номінанта у кандидати в президенти лише в останній день з‘їзду партії. У відео, що транслювались під час з’їзду, Трамп звернувся до медпрацівників та пацієнтів, які видужали від COVID-19 зазначивши: «Ви - надзвичайні, - і додавши. - Ми мусимо подолати цей китайський вірус».

Трамп також привітав американців, яких раніше утримували у в’язницях за кордоном і яких було звільнено завдяки дипломатичним зусиллям США. Майкл Уайт, якого два роки утримували в Ірані, сказав американському президенту: «Ви могли звільнити мене із в‘язниці. Це дивовижно», пише Голос Америки.

Більше десятка промовців, які виступали під час першого дня з‘їзду наголосили на успіхах адміністрації в подоланні COVID-19, стимулюванні економіки, відповіді на протести всередині країни, та інших сферах, політику адміністрації в яких Демократична партія різко критикувала впродовж свого з’їзду минулого тижня.

В своїй промові старший син президента Дональд Трамп молодший виступив із різкою критикою опонента свого батька колишнього віце-президента США Джо Байдена. Він назвав демократів партією «бунтів, мародерства та вандалізму», звертаючись до насильницьких акцій, що подекуди супроводжували протести проти расової нерівності та свавілля поліції.

«Америка Трампа є територією можливостей», - зауважив Трамп молодший.

В своєму виступі колишня губернатор Південної Кароліни Нікі Гейлі розкритикувала Байдена за його плани в економіці а також за його, буцімто, прихильність до соціалістичних лівих ідей.

Сенатор Тім Скотт від Південної Кароліни заявив: «Підтримуючи республіканців ви даєте найкращий шанс перетворити [Американську мрію] не реальність».

До президентських виборів залишилось 10 тижнів і опитування вказують, що підтримка Байдена в середньому є більшою ніж підтримка Трампа на 7,9 відсоткових пункта, згідно до агрегованої інформації опитувань на сайті Real Clear Politics.

Раніше цього дня делегати з‘їзду підтримали висунення Трампа та віце-президента Майка Пенса для участі в президентських перегонах, відповідно, на посаду президента та віце-президента. В своїй заяві, Трамп подякував з’їзду а також ще раз наголосив на своїх звинуваченнях проти Демократичної партії у спробах «вкрасти вибори», зловживаючи системою голосування поштою. «Уявіть, що вони не відправлять [бюлетені] своїм сусідам-республіканцям».

В той же день, голова американської поштової служби Луїс ДеДжой виступив перед американськими законодавцями і запевнив їх, що організація голосування поштою і захист від зловживань є його найбільшим пріоритетом.

План з‘їзду, що триватиме до кінця тижня, включає виступи політичних лідерів та «звичайних американців, чиї історії сповнені надії та патріотизму», йдеться в повідомленні організаторів.

На відміну від з’їзду демократів, на якому виступили колишні президенти-демократи та кандидати від партії минулих років, на з‘їзді республіканців не планують виступати колишній президент-республіканець Джордж Буш, або Мітт Ромні, якого партія висувала кандидатом у президенти в 2012 році.

В понеділок, у перший день з’їзду республіканців, демократи оголосили ініціативу «Ресупбліканці за Байдена», щоб долучити республіканців до підтримки їхнього кандидата. Більше двох десятків колишніх законодавців від Республіканської партії заявили про свою підтримку Байдена і приєднались до ініціативи.

В той час, як з’їзд Демократчиної партії відбувався повністю в режимі онлайн, республіканці поєднують очні та онлайн події. Для очних подій діють протиепідемічні правила, щоб не допустити поширення COVID-19. Делегати також носитимуть пристрої, що дозволять відслідкувати з ким вони контактували.

Через пандемію, кількість учасників з‘їзду значно обмежено - 336 делегатів, замість традиційних двох з половиною тисяч. Кожен штат та територію США представляють по шість учасників з’їзду.

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