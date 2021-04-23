На підводному човні ВМС Індонезії, який пропав цього тижня, може закінчуватись повітря. США приєднались до пошуків

Триває пошук індонезійського підводного човна «Нанггала», контакт з яким зник після тренувань з торпедування в середу поблизу Балі.

На борту субмарини перебуває 53 моряків і у них може закінчуватись повітря, зауважують оглядачі.

На місце пошуків прибудуть загони ВМС США із порятунку підводних човнів, однак через значну відстань, доставка такої допомоги забирає час, відзначають ЗМІ.

«Нас глибоко засмучує новина про втрачену індонезійську субмарину, - твітнув речник Пентагону Джон Кірбі в четвер, - наші думки з індонезійськими моряками та їхніми родинами». Він додав, що США надішлють допомогу для порятунку.

Індонезія також звернулась до допомогу до Австралії, Сінгапуру, Індії, Південної Кореї та В‘єтнаму.

ВМС Індонезії повідомило, що підводний човен здатний спускатись на 500 метрів під воду, але, можливо, він занурився на 200 метрів глибше, повідомляє CNN.

В п‘ятницю корабель Інодонезії виявив якийсь об’єкт на глибині 50 -100 метрів, заявили ВМС Індонезії.

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