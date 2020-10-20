Американські винищувачі перехопили російські літаки поблизу Аляски

Два винищувачі Стелс F-22 перехопили пару російських бомбардувальників поблизу берегів Аляски ввечері в понеділок. Про це повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Два російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі двох Су-35 перебували в небі поблизу берегів Аляски більше години, але залишались в міжнародному повітряному просторі, йдеться в повідомленні.

«Сили NORAD 24/7/365 готові відповісти на можливі загрози Канаді та Сполученим Штатам. Швидкість та готовність нашого персонального складу забезпечує успіх у протистоянні потенційним загрозам в аерокосмічній сфері відповідно і вчасно», - заявив командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен ВанГерк.

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