Меркель в Росії: “Північний потік 2” буде завершено, незважаючи на санкції США

Канцлер Німеччини Анґела Меркель висловила свою незгоду з американськими санкціями, запровадженими проти газотранзитного проекту “Північний потік 2” і заявила, що проект буде завершено, хоча і з запізненням.

“Незважаючи на санкції, буде можливо завершити “Північний потік 2” ... Є певна затримка, але проект буде завершено”, - сказала Меркель під час спільної прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним у суботу в Москві, пише DW.

Путін додав, що він сподівається на завершення проекту до кінця року, або у першому кварталі наступного року.

Санкції проти компаній, залучених до будівництва "Північного потоку 2" передбачені в законі про Оборонний бюджет США (NDAA), призвели до зупинки добудови проекту. США виступають проти проекту, вважаючи його інструментом Росії для підтримки агресії проти України. Також у США вважають, що цей газпромівський проект збільшує залежність ЄС від російських енергоресурсів.

Під час спільної прес-конференції Меркель також назвала важливим кроком заяву Ірану про те, що український літак було збито ракетою в результаті помилки. «Добре, що відповідальні відомі», - заявила Меркель і наголосила, що потрібно зробити все, щоб знайти рішення разом з країнами, звідки походять ті, кого заторкнула трагедія.

Нестабільність на Близькому Сході та врегулювання ситуації у Лівії були основними питаннями обговорення Мекрель та Путіна.

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