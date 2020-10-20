США розширили застосування санкцій проти «Північного потоку 2»

Державний департамент США видав роз‘яснення стосовно застосування санкцій проти незакінченого російського газотранзитного проекту «Північний потік 2». Санкції було введено минулого року законом США про Захист європейської енергобезпеки.

Нові правила застосування санкцій проти газпромівського проекту, починаючи з 20 жовтня, поширюють обмеження на тих, хто надає послуги, або фінансування для суден, що беруть участь в побудові газогону.

Санкції введені минулого року призвели до зупинки добудови останньої ділянки газопроводу, після того, як швейцарська компанія AllSeas не погодилась завершити добудову.

Минулого місяця найбільша світова асоціація страхувальників перевезень Group of P&I Clubs заявила, що не буде надавати страхування суден, що беруть участь в побудові газпромівського проекту Північний потік 2 а також Турецького потоку, через загрозу американських санкцій.

Перехід російського трубоукладального судна "Газпрому" "Академік Черський" до району побудови проекту цього року викликав занепокоєння спостерігачів стосовно намірів Росії використати це судно для добудови трубопроводу. Раніше цього місяця судно пройшло через Балтійське море з Німеччини і пришвартувалось в Калінінграді. Цей корабель не має устаткування необхідного для прокладання труби і потребує переобладнання, пише The Wall Street Journal.

Жорстка позиція США стосовно необхідності зупинки проекту часто стає предметом критики з боку Німеччини, а такі країни як Україна та Польща послідовно виступають проти «Північного потоку 2».

Держсекретар США Майк Помпео в інтерв‘ю виданню Bild наприкінці вересня оголосив, що США працюють над створенням коаліції з протидії добудові «Північного потоку 2».

«Північний потік 2 вигідний Росії, але створює ризик для Європи та зарожує Україні. Ми сподіваємось, що будівництво Північного потоку 2 не буде завершене. Ми працюємо над створенням коаліції, щоб цього не сталось», - заявив головний дипломат США.

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