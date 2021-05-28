Міністр енергетики США: «Північний потік-2» становить проблему з точки зору екології

Міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм висловилась проти газпромівського проекту «Північний потік-2», зокрема зазначивши, що «Північний потік» транспортує «найбруднішу» форму газу.

«Очевидно, ми виступаємо проти цього трубопроводу, - сказала Гренгольм під час слухань в Комітеті з питань науки Палати представників США 27 травня. - Однією з причин, чому Міністерство енергетики виступає проти, є те, що на додаток до геополітичних питань, що стосуються Росії, одна з причин, чому цей трубопровід є дуже небезпечним є те, що він несе найбруднішу форму природного газу на Землі, без безпеки щодо викидів метану і таке інше, тому з цієї причини він становить проблему».

Відповідаючи на питання конгресмена Майкла Уолца щодо нещодавнього рішення адміністрації Байдена не запроваджувати санкції проти Nord Stream AG та її керівника, Гренгольм зазначила, що Міністерство енергетики не було напряму задіяно до обговорень при прийнятті цього рішення.

Посадовиця зауважила, що санкції потрібно було запроваджувати раніше.

«Питання запровадження санкцій проти цього трубопроводу повинно було постати значно раніше в побудові, яке зараз перебуває в завершальній стадії, - відзначила Гренгольм, - і це гарний урок наперед - ми мали зупинити його [побудову трубопроводу] фактично до того, а не після того, як його побудували».

В Росії відреагували на заяву Гренгольм. Віце-прем’єр Росії Олександр Новак заявив, що негативний вплив російського газу на навколишнє середовище менший, ніж від видобутку американського зрідженого газу за технологією фракінгу, пишуть російські ЗМІ.

Раніше на екологічну шкоду від «Північного потоку-2» звернули увагу німецькі активісти. На початку березня Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) подав до суду в Гамбургу, звинувативши «Північний потік-2» в руйнуванні флори та фауни Балтійського моря.

Як повідомляв Голос Америки, раніше цього місяця Держдеп додав до санкційного переліку чотири кораблі, п‘ять організацій та одну особу, які беруть участь у проекті «Північний потік-2».

Однак, Держдеп вирішив надати звільнення від санкцій для дочірньої компанії «Газпрому» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга, хоча і включив їх до санкційного переліку. Варніг, громадянин Німеччини, раніше обіймав посади в різних російських компаніях і, за повідомленнями преси, має тісні зв‘язки з Кремлем.

Рішення про звільнення від санкцій викликало хвилю критичних зауважень від американських політиків та законодавців. В Україні Верховна Рада затвердила постанову в якій закликала Конгрес США докласти всіх зусиль, щоб зупинити добудову трубопроводу шляхом санкцій.

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