Через рішення суду в Німеччині «Газпром» зможе використати тільки половину «Північного потоку-2»

Через рішення Вищого окружного суду Дюссельдорфа щодо застосування вимог газової директиви ЄС до оператора «Північного потоку-2» «Газпром» зможе використати лише 50 відсотків потужностей трубопроводу.

Застосування директиви означає, що «Північний потік-2» зможе діяти лише на половину своєї потужності. Обмеження може бути знято, якщо «Газпром» зменшить свою власність у трубопроводі до 50%, або менше.

Відповідно до вимог ЄС та рішення суду, постачальником і оператором газу не може бути одна компанія, а половина потужності труби повинна бути надана іншим енергокомпаніям.

Компанія-оператор Nord Stream AG заявила, що не згодна з рішенням суду, але взяла його до відома.

25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

У травні минулого року стало відомо, що німецьке Федеральне мережеве агентство (Bundesnetzagentur) відмовило у звільненні «Північного потоку-2» від правил газової директиви ЄС. Рішення було ухвалене на базі законодавства, яке допускає звільнення від регулювання, якщо газопровід був добудований до 23 травня 2019 року.

У тому ж місяці Європейський суд відхилив позови компаній Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

Німеччина, яка є прихильником російського проєкту «Північний потік-2», і ще низка європейських країн, як і Росія, говорять про нього як про суто комерційний. Україна, а також низка інших європейських країн, а також США називають його натомість суто геополітичним і таким, що не має комерційного обґрунтування.

Критики газогону, зокрема, звертають увагу, що він має на меті пустити російський газ до Європи в обхід України і потенційно позбавити її значних сум плати за транзит, а також зробити її вразливою перед можливим російським воєнним нападом, запобіжником від якого нині ще є, зокрема, важливий транзитний маршрут російського газу до Європи українською територією.

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