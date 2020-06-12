Трамп оголосив план дій у відповідь на вимоги протестувальників

Після численних протестів, що відбулись в різних регіонах США протягом останніх тижнів, президент країни Дональд Трамп оприлюднив план дій з «розбудови безпеки, посилення можливостей та гідності» а також зменшення нерівності.

Під час зустрічі з релігійними лідерами, правоохоронцями та підприємцями в техаському Далласі у четвер, Трамп оголосив чотири кроки, покликані відповісти на вимоги протестувальників:

- Збільшення доступу до капіталу для малого бізнесу в громадах, де переважають меншини.

- Подолання нерівномірного доступу до системи охорони здоров‘я представників різних рас.

- Видання указу президента щодо дотримання професійних стандартів поліцією при застосуванні сили та деескалації.

- Посилення співпраці соціальних працівників з поліцією.

Він також відзначив співпрацю з Конгресом для розширення можливостей вибору шкіл.

Водночас, у своєму виступі Трамп продовжив критично відгукуватись про протестувальників і підтвердив свій заклик до правоохоронців «домінувати на вулицях», а також неодноразово зауважував про неприпустимість зменшення фінансування, або розформування поліції.

Він наголосив, що більшість поліцейських добре виконують свої обов‘язки, але «завжди є погані яблука, що б не робилось».

Раніше того ж дня, президент прокоментував акції в Сіетлі, де протестувальники отримали контроль над декількома кварталами міста, оголосивши там «автономну зону». У своєму повідомленні у Twitter Трамп закликав губернатора штату Вашингтон «негайно зупинити цих потворних анархістів».

Мер міста Сіетл Дженні Даркан різко відреагувала на слова президента, написавши у Twitter: «Залиште нас у безпеці. Повертайтесь до бункера».

Більше двох тижнів у США тривають протести проти свавілля поліції та расизму. Акції розпочались після смерті афроамериканця Джорджа Флойда, якого утримувала поліція.

Дивіться також: Обезголовлений Колумб, Черчіль – "був расистом": протести похитнули пам'ятники у країнах із колоніальним минулим. Відео