США забороняють подорожі з Індії, а на австралійців, які прилітають додому з Індії, очікує штраф, або в’язниця

Через масштабний спалах пандемії коронавірусу в Індії, США обмежують подорожі з цієї країни. Обмеження вступить у дію у вівторок, повідомили в Білому домі.

«За порадою Центрів США з контролю над захворюваннями, адміністрація США негайно обмежить подорожі з Індії, - заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. - Цей захід буде втілено в світлі надзвичайно високої кількості випадків COVID-19 а також багатьох штамів, що поширюються в Індії. Обмеження вступить в дію 4 травня у вівторок».

До США не зможуть приїхати іноземці, які протягом минулих 14 днів перебували в Індії, повідомляють ЗМІ. Громадяни США та ті, хто мають посвідку на проживання у США зможуть повернутись до країни, попередньо здавши тест на коронавірус.

США надають допомогу Індії з подолання коронавірусу. Так, в п‘ятницю до країни спрямували літак з медичними товарами, включаючи кисень. Ще два рейси раніше доставили допомогу США Індії, заявила Джен Псакі.

Середня кількість нових випадків заражень в Індії становить 357 000 в день, згідно з даними університету Джонса Гопкінса.

Обмеження на подорожі з Індії запровадили і інші країни, включаючи європейські.

Починаючи з понеділка, австралійці, які перебували в Індії протягом останніх 14 днів, не зможуть повернутись додому. На порушників очікує штраф, або до 5 років в’язниці.

В п‘ятницю уряд Австралії оголосив про нові жорсткі обмеження на подорожі з Індії. Починаючи з понеділка, австралійці, які перебували в Індії протягом останніх 14 днів, не зможуть повернутись додому. На порушників очікує штраф, або до 5 років в’язниці.

«Це було нелегким рішенням для уряду, - заявив міністр охорони здоров‘я країни Грег Хант. - Однак, воно є ключовим для цілісності австралійської системи охорони здоров‘я та карантинів, для того, щоб кількість випадків COVID-19 в карантинних об‘єктах зменшилась до керованого рівня».

Представниця правозахисної організації Human Rights Watch в Австралії розкритикувала рішення і порадила владі зосередитись на покращенні системи карантинів.

«Це обурлива реакція, - заявила директорка Human Rights Watch в Австралії Елейн Пірсон. - Австралійці мають право повернутись до власної країни».

Уряд Австралії може переглянути це рішення 15 травня.

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