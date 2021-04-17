Британія прощається з принцом Філіпом

Церемонія поховання принца Філіпа, чоловіка британської королеви Єлизавети, відбулась у Віндзорському замку в суботу. Принц Філіп помер у віці 99 років.

До каплиці Святого Георга, що у Віндзорському замку, труну з тілом перенесли після загальнодержавної хвилини мовчання. Труну було загорнуто в прапор принца Філіпа, який поєднує символи його грецького походження та британських титулів. Шабля Філіпа на труні стала даниною його службі у Військово-морських силах Британії під час Другої світової війни.

Через пандемію, ритуали було змінено. Лише 30 людей були присутніми під час церемонії. Члени родини сиділи на відстані два метри один від одного.

Королева, яка була 73 років одружена з принцом Філіпом, прибула на церемонію сама. Вона була у траурному вбранні та чорній масці. За традицією, члени королівської сім‘ї не виголошували промови.

Священник Девід Коннер вшанував пам‘ять Філіпа: «Для нас була натхненням його непохитна відданість нашій королеві, служінню народові Об‘єднаного Королівства, мужність, стійкість та віра».

«Наші життя збагатились тими завданнями, які він нам ставив, його підбадьорюваннями, добротою, гумором та людяністю», - виголосив він.

Принц Філіп заздалегідь визначив ті пісні, які виконувались на його похоронах. Пісні прозвучали у виконанні хору з чотирьох осіб.

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