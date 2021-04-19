Politico: у США Фірташа знову представлятиме Ленні Девіс

Українського мільярдера Дмитра Фірташа у США знову представлятиме американський юрист Ленні Девіс.

Про це повідомляє видання Politico, посилаючись на інформацію, надану юристом Міністерству юстиції США.

Девіс, оплата якого складатиме 50 000 доларів на місяць, і раніше представляв Фірташа, зокрема у справі, за якою прокурори в Чикаго звинуватили олігарха у дачі хабаря посадовцям в Індії з метою отримання ліцензії на видобуток титану.

«Мені приємно знову повернутись до команди юридичного захисту, якою керує Ден Уебб з фірми Winston & Strawn, щоб довести невинуватість пана Фірташа у обвинуваченнях, висунутих проти нього прокурорами в Чикаго, - наводить Playbook Politico слова Девіса. - Сподіваюсь, федеральні прокурори Чикаго та Департамент юстиції у Вашингтоні переглянуть справу і я переконаний, що вони встановлять, що фактів, які підтрверджували б звинувачення проти пана Фіршата немає».

Видання пише, що Фірташ відмовився від послуг команди в 2019 році і натомість скористався послугами Джозефа Дідженови та Вікторії Тонсінг. Ця співпраця фігурувала під час процедури імпічменту колишнього президента США Дональда Трампа. Свідок звинувачення Лев Парнас заявляв, що Дідженова та Тонсінг мали отримати від українського олігарха Дмитра Фірташа інформацію, яка б дискредитувала розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера стосовно втручання Росії до виборів президента США у 2016 році. Інші учасники це заперечували.

Дивіться також: Українська спадщина: що зібрано у колекції Українського музею у штаті Коннектикут. Відео