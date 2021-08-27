Поліцейські позиваються проти Трампа в суді, через події 6 січня

Семеро поліцейських, які охороняли будівлю американського парламенту 6 січня 2021 року, подали позов проти колишнього президента США Дональда Трампа, політика-республіканця Роджера Стоуна та інших, через події 6 січня цього року.

Поліцейські покладають на Трампа та більше десятка американських політиків та організацій відповідальність за те, що натовп 6 січня пішов на штурм Капітолію. Поліцейські заявляють, що постраждали від сльозогінного газу, який використовували протестувальники а також зазнали образ.

В позові вони звинувачують американських політиків у «провокуванні, підтримці та участі» у подіях 6 січня, а також спробі використати «силу, залякування та погрози», щоб зашкодити затвердженню результатів голосування на президентських виборах у США.

Це не перший позов поліцейських Капітолію, поданий проти колишнього президента. В травні двоє поліцейських подали позов проти Трампа з вимогою компенсації обсягом 75 000 доларів за поранення, яких вони зазнали під час подій 6 січня.

Цього тижня внутрішнє розслідування поліції Капітолію виправдало дії офіцера поліції, який застрелив нападницю під час подій 6 січня. Поліцейський Майкл Бред заявив в інтерв‘ю NBC Nightly News, що його дії були «вимушеними». «Те, що вони не виконали вимогу, змусило мене вжити відповідних дій, щоб врятувати життя членів Конгресу, своє та інших офіцерів», - додав він, пише Reuters.

Після подій 6 січня Палата представників США оголосила імпічмент Трампу за підбурювання до повстання. Сенат виправдав колишнього президента. Наразі спеціальна комісія Палати представників США розслідує події 6 січня.

В статті використано матеріали Reuters, AP

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