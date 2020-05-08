США позитивно оцінили дипломатичні зусилля України з подолання розпаленого Росією конфлікту на Донбасі, - Держдеп

Підсумки зустрічі у Нормандському форматі, реформи в Україні а також протистояння спробам Росії поширювати дезінформацію стосовно коронавірусу. Такими були основні теми телефонної розмови держсекретаря США Майка Помпео з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, що відбулась 6 травня.

«Держсекретар США позитивно оцінив дипломатичні зусилля України з врегулювання конфлікту наперекір непримиренності Росії та її тривалій агресивній поведінці. Держсекретар знову заявив про рішучу підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, і наголосив, що США й надалі змушуватимуть Росію платити високу ціну, в тому числі за допомогою санкцій доти, поки Росія не виконає Мінські угоди і не припинить окупацію Криму», - йдеться у заяві речниці Держдепу Морган Ортагюс, виданій за результатами розмови.

Держсекретар США засудив спроби Росії та її ставлеників використати пандемію COVID-19 для поширення дезінформації, і для подальшого обмеження руху спостерігачів ОБСЄ і гуманітарних організацій на сході України, наголошується в заяві.

«Підтримка США суверенітету та територіальної цілісності України є залізною», - заявив держсекретар.

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