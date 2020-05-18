Помпео та Маас обговорили питання протистояння російській агресії в Україні

Німеччина - критично важливий союзник США у відповіді на виклики безпеки та у просуванні миру та безпеки у світі. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео за результатами розмови з міністром закордонних справ Німеччини Гейко Маасом.

Серед тем, які обговорили лідери дипломатичних служб обох країн: подолання пандемії коронавірусу COVID-19, події в Ірані та Україні, заявив Помпео.

Предметом розмови, зокрема стала «координація дій США та Німеччини з низки питань, що становлять виклики у світі, включаючи протистояння тривалій агресії Росії проти України а також стримування дестабілізаційних дій Ірану на Близькому Сході», йдеться у заяві Держдепу.

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