Спроби Китаю придбати «Мотор Січ» - серед питань, які обговорили Зеленський та Помпео

Держсекретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, повідомила речниця Держдепу Морган Ортагюс.

Розмова, під час якої Помпео привітав народ України з Днем Незалежності, відбулась 26 серпня.

Головний дипломат США підкреслив, що «Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати народ Україні в просуванні верховенства права, розбудові економіки, залученні іноземних інвестицій та викоріненні корупції, яка стримує розвиток потенціалу України».

Серед іншого, китайські інвестиції до України стали предметом обговорення посадовців.

«Держсекретар Помпео висловив занепокоєння США стосовно зловмисних інвестицій КНР, включаючи зусилля Пекіна з придбання виробника двигунів «Мотор Січ», йдеться в заяві.

Держсекретар Помпео та президент Зеленський також обговорили події в Білорусі, зусилля України з подолання COVID-19, досягнення дипломатичного вирішення для російської агресії на сході України, відновлення суверенітету та територіальної цілісності України в Криму, заявила речниця.

Напруга у відносинах між США та Китаєм посилюється. У своїй промові «Комуністичний Китай і майбутнє вільного світу», проголошеній наприкінці липня, Держсекретар США Майк Помпео звинуватив Китай у зловживанні співпрацею із західним світом для поширення авторитаризму, крадіжці персональної інформації та технологій. Китай відкидає ці звинувачення. В липні країни закрили консульства одна одної в Х‘юстоні та Ченгду.

25 серпня, посадовець «Мотор Січ» Анатолій Малиш повідомив, що китайські компанії Skyrizon та Xinwei Group подали на схвалення до Антимонопольного комітету України угоду з придбання значного пакету акцій «Мотор Січ», пишуть українські ЗМІ.

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